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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.11.2016)

    Нефть Brent - 45,58 доллара/баррель

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/


    		Последняя цена Разница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня

    		 Разница с началом
    года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 45,5800 -0,7700 8,5400
    Нефть WTI (доллар/баррель) 44,0700 -0,5900 6,7900
    Золото (доллар/унция) 1305,0600 1,7600 -128,0400
    Индексы
    Dow-Jones 17888,28 -42,3900 463,2500
    S&P 500 2085,18 -3,4800 41,2400
    Nasdaq 5046,37 -12,0400 38,9600
    Nikkei 16905,36 75,8800 -2128,3500
    Dax 10259,13 -66,7500 -483,8800
    FTSE 100 6693,26 -97,2500 450,9400
    CAC 40 INDEX 4377,46 -34,2200 -259,6000
    Shanghai Composite 3125,32 -3,6160 -413,8600
    Bist 100 74267,17 -2414,2000 2540,1800
    RTS 973,09 1,8900 216,0500
    Валюта
    USD/EUR 1,1141 0,0036 0,0285
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