Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.07.2017)

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|,
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|49,54
|-0,07
|- 7,28
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|46,98
|-0,09
|- 6,65
|Золото (доллар/унция)
|1 226,9
|7,7
|76,9
|Индексы
|Dow-Jones
|21 479,27
|129,64
|1 716,67
|S&P 500
|2 429,01
|5,6
|190,18
|Nasdaq
|6 110,06
|- 30,36
|726,95
|Nikkei
|20 038,5
|6,15
|924,13
|Dax
|12 437,13
|-38,18
|956,07
|FTSE 100
|7 357,23
|-19,86
|214,4
|CAC 40
|5 174,9
|-20,82
|312,59
|Shanghai Composite
|3 191,91
|9,1
|88,27
|Bist 100
|101 207,79
|685,49
|23 069,13
|RTS
|1 017,59
|8,17
|-134,74
|Валюта
|USD/EUR
|1,1355
|0,0006
|0,0839
|USD/GBP
|1,292
|0,0003
|0,0600
|JPY/USD
|113,18
|0,1
|- 6,11
|RUB/USD
|59,4093
|0,1253
|- 1,8637
|TRY/USD
|3,5569
|0,0001
|0,0292
|CNY/USD
|6,7956
|0,0032
|- 0,1494
Cavid ƏzimovАвтор новости
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