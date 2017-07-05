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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.07.2017)

    Нефть Brent – 49,54 долларов/баррель

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар ,
    Нефть Brent (доллар/баррель) 49,54 -0,07 - 7,28
    Нефть WTI (доллар/баррель) 46,98 -0,09 - 6,65
    Золото (доллар/унция) 1 226,9 7,7 76,9
    Индексы
    Dow-Jones 21 479,27 129,64 1 716,67
    S&P 500 2 429,01 5,6 190,18
    Nasdaq 6 110,06 - 30,36 726,95
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    Bist 100 101 207,79 685,49 23 069,13
    RTS 1 017,59 8,17 -134,74
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