Main indicators of world commodity, stock and currency markets (05.07.2017)

5 July, 2017 10:00

Bakı. 5 July. REPORT.AZ/

49,54 -0,07 - 7,28 WTI (dollar/barrel) 46,98 -0,09 - 6,65 Gold (dollar/ounce) 1 226,9 7,7 76,9 Indices Dow-Jones 21 479,27 129,64 1 716,67 S&P 500 2 429,01 5,6 190,18 Nasdaq 6 110,06 - 30,36 726,95 Nikkei 20 038,5 6,15 924,13 Dax 12 437,13 -38,18 956,07 FTSE 100 7 357,23 -19,86 214,4 CAC 40 INDEX 5 174,9 -20,82 312,59 Shanghai Composite 3 191,91 9,1 88,27 Bist 100 101 207,79 685,49 23 069,13 RTS 1 017,59 8,17 -134,74 Currency USD/EUR 1,1355 0,0006 0,0839 USD/GBP 1,292 0,0003 0,0600 JPY/USD 113,18 0,1 - 6,11 RUB/USD 59,4093 0,1253 - 1,8637 TRY/USD 3,5569 0,0001 0,0292 CNY/USD 6,7956 0,0032 - 0,1494