Осман Халиев: ФРП выдал льготные кредиты на 5 проектов по "зеленым технологиям"

14:01

Фонд развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики Азербайджана до настоящего времени выдал льготные кредиты на сумму 3,6 млн манатов по 5 проектам, связанным с охраной окружающей среды, сокращением выбросов в атмосферу и "зелеными технологиями".

Об этом в интервью Report сказал председатель правления Фонда Осман Халиев.

По его словам, к финансируемым проектам относятся установка солнечных панелей на производственном предприятии, создание электрозарядной станции: "Кроме этого, мы обеспечили государственную гарантию на кредит, взятый в коммерческом банке для проекта, который будет реализован на освобожденных территориях. Фонд также обеспечит выплату процентных субсидий по этому проекту в течение трех лет. В этом проекте предусмотрено производство устройств для разминирования и их использование на освобожденных территориях. Мы можем отнести это к данному направлению, как с точки зрения окружающей среды, так и с точки зрения социальной корпоративной ответственности".

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.