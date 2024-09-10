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Осман Халиев: ФРП выдал льготные кредиты на 5 проектов по "зеленым технологиям"

Осман Халиев: ФРП выдал льготные кредиты на 5 проектов по "зеленым технологиям" 14:01
Финансы
10 сентября 2024 г. 14:18
Осман Халиев: ФРП выдал льготные кредиты на 5 проектов по зеленым технологиям

Фонд развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики Азербайджана до настоящего времени выдал льготные кредиты на сумму 3,6 млн манатов по 5 проектам, связанным с охраной окружающей среды, сокращением выбросов в атмосферу и "зелеными технологиями".

Об этом в интервью Report сказал председатель правления Фонда Осман Халиев.

По его словам, к финансируемым проектам относятся установка солнечных панелей на производственном предприятии, создание электрозарядной станции: "Кроме этого, мы обеспечили государственную гарантию на кредит, взятый в коммерческом банке для проекта, который будет реализован на освобожденных территориях. Фонд также обеспечит выплату процентных субсидий по этому проекту в течение трех лет. В этом проекте предусмотрено производство устройств для разминирования и их использование на освобожденных территориях. Мы можем отнести это к данному направлению, как с точки зрения окружающей среды, так и с точки зрения социальной корпоративной ответственности".

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Osman Xaliyev: "SİF ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı daxil olan müraciətlərə həssaslıqla yanaşır"

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