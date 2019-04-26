Определен объем средств для внедрения аграрного страхования в Азербайджане

Для внедрения аграрного страхования на начальном этапе Азербайджану необходимы средства в размере 9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев заявил в ходе обсуждения законопроекта "Об аграрном страховании".

"Для субсидирования в этой области в первый год потребуются субсидии в размере 8,5 млн манатов, во второй год - 10 млн манатов, в последующие годы - 12,5-13 млн манатов. Эта сумма уменьшится через 10 лет, когда механизм аграрного страхования заработает в полную силу, и перейдет на самофинансиривание", - сказал Алиев.