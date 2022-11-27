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ОЭСР повысила прогноз инфляции

ОЭСР повысила прогноз инфляции Центральные банки мировых стран должны быть стойкими в своей борьбе с инфляцией, даже если в результате пострадает экономика.
Финансы
27 ноября 2022 г. 23:07
ОЭСР повысила прогноз инфляции

Центральные банки мировых стран должны быть стойкими в своей борьбе с инфляцией, даже если в результате пострадает экономика.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По данным организации, мировые центральные банки должны продолжать повышать процентные ставки, чтобы бороться со всепроникающей инфляцией, даже когда глобальная экономика погружается в значительный спад.

ОЭСР повысила прогнозы инфляции на следующий год и заявила, что, хотя мировая экономика столкнется со "значительным замедлением роста", она не прогнозирует рецессию.

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