ОЭСР повысила прогноз инфляции

Центральные банки мировых стран должны быть стойкими в своей борьбе с инфляцией, даже если в результате пострадает экономика.

Центральные банки мировых стран должны быть стойкими в своей борьбе с инфляцией, даже если в результате пострадает экономика.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По данным организации, мировые центральные банки должны продолжать повышать процентные ставки, чтобы бороться со всепроникающей инфляцией, даже когда глобальная экономика погружается в значительный спад.

ОЭСР повысила прогнозы инфляции на следующий год и заявила, что, хотя мировая экономика столкнется со "значительным замедлением роста", она не прогнозирует рецессию.