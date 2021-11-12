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Обсуждены возможности выхода иностранных инвесторов на местный финансовый рынок

Обсуждены возможности выхода иностранных инвесторов на местный финансовый рынок Состоялось очередное заседание рабочей группы по развитию финансовых рынков и доступности кредитов Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам через онлайн-платформу Webex.
Финансы
12 ноября 2021 г. 15:31
Обсуждены возможности выхода иностранных инвесторов на местный финансовый рынок

Состоялось очередное заседание рабочей группы по развитию финансовых рынков и доступности кредитов Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам через онлайн-платформу Webex.

Об этом Report сообщили в Центральном банке Азербайджана.

В информации говорится, что на заседании, организованном через онлайн-платформу в связи с пандемией COVID-19, состоялись совместные обсуждения Плана деятельности рабочей группы на 2022 год, возможностей оптимизации налоговых льгот для стартапов, формирования правовых рамок и предоставления гарантий для венчурных и краудфандинговых механизмов и осуществления работ по расширению доступа иностранных инвесторов на местный финансовый рынок.

По итогам встречи было принято решение обобщить приемлемые предложения по обсуждаемым вопросам и посредством рабочей группы представить их в Секретариат комиссии.

В заседании приняли участие представители ЦБА, Министерства юстиции, Министерства экономики, Министерства финансов, Государственного нефтяного фонда, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана", посольства Швейцарии в Азербайджане и Туркменистане, ОАО "Международный банк Азербайджана", ЗАО "Access Bank", небанковской кредитной организации ОАО "Para".

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Версия на азербайджанском языке Xarici investorların yerli maliyyə bazarına çıxış imkanları müzakirə edilib

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