Обсуждены финансовые результаты портфельных компаний AİH за 2026 год

Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана, главы Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (AİH) Али Асадова состоялось очередное заседание совета.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены итоги деятельности портфельных компаний холдинга за 2025 год, их ключевые показатели и финансовые результаты, включая общий доход и показатель EBITDA.

Также участники рассмотрели перспективы развития ООО "Аграрно-промышленный комплекс Azərpambıq" и вопросы применения новых нормативно-правовых актов, направленных на повышение эффективности управления государственными финансами.

По вопросам повестки выступил главный исполнительный директор холдинга Руслан Алиханов, представивший подробную презентацию. В обсуждениях приняли участие члены Наблюдательного совета, председатель правления холдинга и приглашенный на заседание министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

По итогам заседания с учетом предложений и замечаний членов совета были приняты соответствующие решения и даны поручения правлению холдинга.