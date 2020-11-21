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Общая стоимость платных услуг для населения Азербайджана сократилась на 26%

Общая стоимость платных услуг для населения Азербайджана сократилась на 26% В связи с ограничениями, наложенными на поездки граждан в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, серьезными сокращениями пассажироперевозок, а также ограничениями в сфере услуг доходы от оказываемых населению платных услуг в январе-
Финансы
21 ноября 2020 г. 18:00
Общая стоимость платных услуг для населения Азербайджана сократилась на 26%

В связи с ограничениями, наложенными на поездки граждан в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, серьезными сокращениями пассажироперевозок, а также ограничениями в сфере услуг доходы от оказываемых населению платных услуг в январе-октябре текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,9% и составили 5 569,2 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

По данным ведомства, за отчетный период юридические лица оказали населению услуги на сумму 4 208,4 млн манатов, что составило 75,6% от общей стоимости услуг.

В течение 10 месяцев каждый житель страны в среднем пользовался различными платными услугами на сумму 558,3 маната, что на 193,3 маната меньше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisi üçün ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 26 % azalıb

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