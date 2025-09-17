Обращения к налоговому омбудсмену в Азербайджане увеличились в 4 раза

В 2024 году в Азербайджане к налоговому омбудсмену поступило в общей сложности 321 обращение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, это в 4 раза больше, чем в 2023 году.

За отчетный период были удовлетворены интересы 121 налогоплательщика, что в 4,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.