Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Обращения к налоговому омбудсмену в Азербайджане увеличились в 4 раза

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 17:01
    Обращения к налоговому омбудсмену в Азербайджане увеличились в 4 раза

    В 2024 году в Азербайджане к налоговому омбудсмену поступило в общей сложности 321 обращение.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Согласно информации, это в 4 раза больше, чем в 2023 году.

    За отчетный период были удовлетворены интересы 121 налогоплательщика, что в 4,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.

    омбудсмен налоги ГНС
    Azərbaycanda vergi ombudsmanına müraciətlər 4 dəfə artıb
    Tax Ombudsman appeals quadruple in Azerbaijan

    Последние новости

    18:05

    Симонян и Су Хуэй обсудили вопросы нормализацию между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    18:01

    В Азербайджане создадут рабочую группу для устранения трудностей в реинтеграции наркоманов

    Внутренняя политика
    17:56

    Лукашенко: Будущим президентом Беларуси должен стать крепкий мужик

    В регионе
    17:51

    Количество банковских счетов азербайджанского бизнеса увеличилось почти на 24%

    Финансы
    17:48

    ЕК предложила санкции против 10 представителей руководства ХАМАС

    Другие страны
    17:46

    Баку обсуждает с Минском расширение сотрудничества в ряде областей

    Бизнес
    17:45

    В Азербайджане принята шестилетняя программа противодействия наркоугрозе

    Другие
    17:43

    В Иране создадут cовет по поддержке возвращения иранцев из-за рубежа

    В регионе
    17:42

    ГНС в 2024г применила санкции на 480 тыс. манатов за нарушение условий найма работников

    Финансы
    Лента новостей