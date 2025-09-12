Оборот объектов общепита в Азербайджане вырос на 14%
Финансы
- 12 сентября, 2025
- 20:18
В январе-августе этого года оборот объектов общественного питания в Азербайджане составил 1 млрд 751 млн манатов, что на 14% больше в реальном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
За восемь месяцев в частном секторе 51% оборота общественного питания обеспечили юридические лица, а 49% - физические лица.
За отчетный период оборот по юридическим лицам вырос на 13,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 886 млн манатов.
Последние новости
21:36
Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в ГазеДругие страны
21:17
Президент Мексики опровергла участие ЦРУ в задержании главарей наркокартелейДругие страны
20:58
США предложат G7 создать механизм для изъятия замороженных активов РФДругие страны
20:49
В Турции обрушилась угольная шахта, два человека остаются под заваломВ регионе
20:47
Израиль отверг решение Генассамблеи ООН по палестинскому вопросуДругие страны
20:47
Фото
В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армянВнутренняя политика
20:37
ЕС приветствует договоренности спецпредставителей Армении и ТурцииВ регионе
20:25
Число жертв аварии на канатной дороге на Эльбрусе увеличилось до трех - ОБНОВЛЕНОДругие страны
20:18