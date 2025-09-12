Оборот объектов общепита в Азербайджане вырос на 14%

В январе-августе этого года оборот объектов общественного питания в Азербайджане составил 1 млрд 751 млн манатов, что на 14% больше в реальном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За восемь месяцев в частном секторе 51% оборота общественного питания обеспечили юридические лица, а 49% - физические лица.

За отчетный период оборот по юридическим лицам вырос на 13,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 886 млн манатов.