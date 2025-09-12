Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Оборот объектов общепита в Азербайджане вырос на 14%

    Финансы
    • 12 сентября, 2025
    • 20:18
    Оборот объектов общепита в Азербайджане вырос на 14%

    В январе-августе этого года оборот объектов общественного питания в Азербайджане составил 1 млрд 751 млн манатов, что на 14% больше в реальном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    За восемь месяцев в частном секторе 51% оборота общественного питания обеспечили юридические лица, а 49% - физические лица.

    За отчетный период оборот по юридическим лицам вырос на 13,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 886 млн манатов.

    общепит Госкомстат оборот динамика
    Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 14 % artıb

    Последние новости

    21:36

    Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в Газе

    Другие страны
    21:17

    Президент Мексики опровергла участие ЦРУ в задержании главарей наркокартелей

    Другие страны
    20:58

    США предложат G7 создать механизм для изъятия замороженных активов РФ

    Другие страны
    20:49

    В Турции обрушилась угольная шахта, два человека остаются под завалом

    В регионе
    20:47

    Израиль отверг решение Генассамблеи ООН по палестинскому вопросу

    Другие страны
    20:47
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

    Внутренняя политика
    20:37

    ЕС приветствует договоренности спецпредставителей Армении и Турции

    В регионе
    20:25

    Число жертв аварии на канатной дороге на Эльбрусе увеличилось до трех - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:18

    Оборот объектов общепита в Азербайджане вырос на 14%

    Финансы
    Лента новостей