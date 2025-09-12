Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 14 % artıb
Maliyyə
- 12 sentyabr, 2025
- 19:22
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsinin ümumi dəyəri 1 milyard 751 milyon manat olub.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 14 % çoxdur.
8 ayda özəl sektorda ictimai iaşə dövriyyəsinin 51 %-i hüquqi şəxslərin, 49 %-i isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin payına düşüb.
Hesabat dövründə hüquqi şəxslər üzrə dövriyyə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,7 % artaraq 886 milyon manat olub.
