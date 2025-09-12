İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 14 % artıb

    Maliyyə
    • 12 sentyabr, 2025
    • 19:22
    Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 14 % artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsinin ümumi dəyəri 1 milyard 751 milyon manat olub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 14 % çoxdur.

    8 ayda özəl sektorda ictimai iaşə dövriyyəsinin 51 %-i hüquqi şəxslərin, 49 %-i isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin payına düşüb.

    Hesabat dövründə hüquqi şəxslər üzrə dövriyyə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,7 % artaraq 886 milyon manat olub.

    ictimai iaşə dövriyyəsi Dövlət Statistika Komitəsi özəl sektor
    Оборот общественного питания в Азербайджане вырос на 14%

