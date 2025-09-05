Оборот через новые кассовые аппараты в Азербайджане вырос на 12,3%
Финансы
- 05 сентября, 2025
- 13:21
В Азербайджане в январе–августе 2025 года оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения зафиксирован составил 17,6 млрд манатов, что на 12,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
На данный момент по стране установлено 108 255 новых кассовых аппаратов. В Налоговой службе отметили, что их применение обеспечивает большую прозрачность расчетов, препятствует незаконному обороту товаров и усиливает контроль над торговым оборотом.
