Оборот через новые кассовые аппараты в Азербайджане вырос на 12,3%

В Азербайджане в январе–августе 2025 года оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения зафиксирован составил 17,6 млрд манатов, что на 12,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

На данный момент по стране установлено 108 255 новых кассовых аппаратов. В Налоговой службе отметили, что их применение обеспечивает большую прозрачность расчетов, препятствует незаконному обороту товаров и усиливает контроль над торговым оборотом.