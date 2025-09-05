Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 12 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 05 sentyabr, 2025
- 13:01
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları (NKA) vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 17 milyard 637 milyon manat olub.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,3 % çoxdur.
İndiyə qədər Azərbaycan ərazisində 108 255 ədəd yeni nəsil NKA quraşdırılıb.
"Yeni nəsil NKA-dan istifadə hesablaşmaların daha şəffaf aparılmasına, malların qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınmasına və dövriyyəyə nəzarətin təmin edilməsinə imkan yaradıb", - deyə məlumatda qeyd olunub.
