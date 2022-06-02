Оборот Бакинской фондовой биржи вырос на 8%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-май текущего года составила 7 415,756 млн манатов.

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-май текущего года составила 7 415,756 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок сократилось на 8,25%, составив 4 183.

На государственные ценные бумаги пришлось 4 135,148 млн манатов или 55,8% оборота БФБ. Это на 7,1% меньше в годовом сравнении.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла в 3,05 раза, до 441,137 млн манатов, по операциям РЕПО – на 24,8%, до 2 839,472 млн манатов.