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Оборот Бакинской фондовой биржи возрос на 57%

Оборот Бакинской фондовой биржи возрос на 57% Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-июль текущего года составила 9 468,754 млн манатов.
Финансы
4 августа 2021 г. 10:49
Оборот Бакинской фондовой биржи возрос на 57%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-июль текущего года составила 9 468,754 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 56,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок увеличилось на 18,2% и составило 6 452.

На государственные ценные бумаги пришлось 5 528,522 млн манатов или 58,4% оборота БФБ, что на 41,3% больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг сократилась примерно в 6 раз и составила 211,021 млн манатов, сделок репо возросла в 4,3 раза - до 3 729,21 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 57% artıb

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