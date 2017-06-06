Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился в 2,3 раза

© Report

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае 2017 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем инструментам составил 3,334 млрд манатов, что означает рост в 2,3 раза в годовом сравнении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

За этот период рынок государственных ценных бумаг вырос в 3 раза – до 719,3 млн манатов. Из них на долю гособлигаций министерства финансов пришлось 289,9 млн манатов, нот Центробанка – 429,4 млн манатов.

Долевой рынок вырос в 99 раз - до 601,4 млн манатов, рынок долговых инструментов - в 8,6 раза, составив 284,4 млн манатов. За отчетный период рынок производных финансовых инструментов (Forex) вырос на 46% – до 1,718 млрд манатов. За 5 месяцев объем операций REPO составил 11,6 млн манатов. В прошлом году эти операции не проводились.