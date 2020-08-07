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Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 31%

Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 31% В сравнении с 7 месяцами прошлого года количество заключенных сделок сократилось на 10,75%
Финансы
7 августа 2020 г. 17:23
Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 31%

В январе-июле этого года в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам составила 6 033,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 30,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За прошедшие 7 месяцев количество заключенных сделок сократилось на 10,75% и составило 2 624.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 3 913,7 млн манатов или 64,9% оборота БФБ. Это на 48,4% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла примерно в 3,1 раза и составила 1 260,5 млн манатов, по операциям РЕПО – на 24,25%, до 859,2 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Fond Birjası”nın dövriyyəsi 31% azalıb

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