Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 21%

© Report https://report.az/storage/news/9465d0ed53089a8b8928345773102f4b/1453d379-6bae-423c-bef9-68636ab93001_292.jpg

В январе-апреле 2019 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 5 987,879 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, в годовом сравнении данный показатель снизился на 21,4%.

За год количество сделок сократилось на 26,3% - до 28 866.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 4 684,141 млн манатов или 78,2% оборота фондовой биржи. Это на 30% больше показателя прошлого года.

За этот период объем сделок по акциям вырос в 17,4 раза - до 972 тыс. манатов, по облигациям снизился на 49,4% - до 104,395 млн манатов, по операциям REPO – на 15,95%, составив 244,118 млн манатов, по производным финансовым инструментам сократился на 72,45% - до 954,253 млн манатов.

Hesabat dövründə səhm bazarı üzrə əqdlərin 17,4 dəfə artaraq 972 min manat, istiqraz bazarı üzrə əqdlərin dəyəri təxminən 49,4% azalaraq 104,395 milyon manat, repo əməliyyatları üzrə əqdlərin dəyəri 15,95% azalaraq 244,118 milyon manat, törəmə