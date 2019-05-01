Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 17%

В январе-марте 2019 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 4 649,303 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, в годовом сравнении данный показатель снизился на 16,7%.

За год количество сделок сократилось на 6,5% - до 25 099.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 3 671,752 млн манатов или 74% оборота фондовой биржи. Это на 40,8% ниже показателя прошлого года.

За этот период объем сделок по акциям вырос в 12,2 раза - до 684 тыс. манатов, по облигациям снизился на 44,6% - до 80,997 млн манатов, по операциям REPO – на 52,95%, составив 101,08 млн манатов, по производным финансовым инструментам сократился на 68,9% - до 794,79 млн манатов.