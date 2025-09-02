Обновлен состав Наблюдательного совета Бюро обязательного страхования
Финансы
- 02 сентября, 2025
- 10:13
В составе Наблюдательного совета (НС) Бюро обязательного страхования произошли кадровые изменения.
Как сообщает Report, новым членом НС вместо бывшего председателя правления "PAŞA Sığorta" Ульвии Джаббаровов стал новый руководитель этой компании Нияз Исмаилов, а вместо члена правления "Xalq Sığorta" Метанет Нариманлы - заместитель председателя Совета директоров ОАО "Qala Sığorta" Айдын Рахманов.
Председателем совета, как и ранее, остается представитель Центрального банка Азербайджана Эльчин Ализаде. В состав НС также входят представитель ЦБ Вюсал Гурбанов и председатель правления "Atəşgah Həyat" Азер Алиев.
Напомним, что Бюро обязательного страхования было создано в 2011 году, в настоящее время в него входят 15 страховых компаний.
