    • 02 sentyabr, 2025
    • 09:49
    İcbari Sığorta Bürosunun Himayəçilər Şurası yenidən formalaşdırılıb

    İcbari Sığorta Bürosunun (İSB) Himayəçilər Şurasının (HŞ) tərkibində dəyişiklik olub. 

    "Report" xəbər verir ki, Şuranın üzvü olan "PAŞA Sığorta" ASC-nin İdarə Heyətinin (İH) keçmiş sədri Ülviyyə Cabbarovanı yeni sədr Niyaz İsmayılov, "Xalq Sığorta" ASC-nin İH-nin üzvü Mətanət Nərimanlını isə "Qala Sığorta" ASC-nin Direktorlar Şurası sədrinin müavini Aydın Rəhmanov əvəzləyib.

    HŞ-nın sədri əvvəlki kimi Azərbaycan Mərkəzi Bankının nümayəndəsi Elçin Əlizadə, digər üzvləri isə yenə də AMB-nin nümayəndəsi Vüsal Qurbanov və "Atəşgah Həyat" ASC-nin İH-nin sədri Azər Əliyevdir.

     Xatırladaq ki, İSB 2011-ci ildə yaradılıb. Hazırda onun iştirakçısı olan sığorta şirkətlərinin sayı 15-dir. 

