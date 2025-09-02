İcbari Sığorta Bürosunun Himayəçilər Şurası yenidən formalaşdırılıb
Maliyyə
- 02 sentyabr, 2025
- 09:49
İcbari Sığorta Bürosunun (İSB) Himayəçilər Şurasının (HŞ) tərkibində dəyişiklik olub.
"Report" xəbər verir ki, Şuranın üzvü olan "PAŞA Sığorta" ASC-nin İdarə Heyətinin (İH) keçmiş sədri Ülviyyə Cabbarovanı yeni sədr Niyaz İsmayılov, "Xalq Sığorta" ASC-nin İH-nin üzvü Mətanət Nərimanlını isə "Qala Sığorta" ASC-nin Direktorlar Şurası sədrinin müavini Aydın Rəhmanov əvəzləyib.
HŞ-nın sədri əvvəlki kimi Azərbaycan Mərkəzi Bankının nümayəndəsi Elçin Əlizadə, digər üzvləri isə yenə də AMB-nin nümayəndəsi Vüsal Qurbanov və "Atəşgah Həyat" ASC-nin İH-nin sədri Azər Əliyevdir.
Xatırladaq ki, İSB 2011-ci ildə yaradılıb. Hazırda onun iştirakçısı olan sığorta şirkətlərinin sayı 15-dir.
