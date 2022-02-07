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Виды страхования, которые будут в тренде в Азербайджане в этом год

Виды страхования, которые будут в тренде в Азербайджане в этом год Трендами страхового рынка Азербайджана в нынешнем году станут обязательное страхование недвижимости, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и потери трудоспособности в результате профессиональных заболеваний, КАСКО и добровольное
Финансы
7 февраля 2022 г. 17:04
Виды страхования, которые будут в тренде в Азербайджане в этом год

Трендами страхового рынка Азербайджана в нынешнем году станут обязательное страхование недвижимости, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и потери трудоспособности в результате профессиональных заболеваний, КАСКО и добровольное медицинское страхование.

Об этом Report сообщил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмар Мирсалаев.

"Международные агентства по классификации рисков уже опубликовали прогнозы рисков и страхования на текущий год для глобальных рынков. Мы тоже определили вероятные тенденции местного страхового рынка в нынешнем году. На наш взгляд, в 2022 году в Азербайджане наиболее актуальными будут четыре направления страхования. Первое из них - обязательное страхование недвижимости. Далее можно отметить страхование производственных рисков. Как известно, количество рабочих мест в нашей стране неуклонно растет, продолжается работа как по снижению уровня безработицы, так и по борьбе с неформальной занятостью. Все эти факторы дают основание говорить о том, что одним из видов страхования, которое будет актуально в 2022 году, является обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и случаев утраты трудоспособности в результате профессиональных заболеваний. Еще одним наиболее востребованным видом страхования будет КАСКО-страхование. В заключение хочу отметить добровольное медицинское страхование. Этот вид страхования особо актуален в период пандемии COVID-19",- отметил Э.Мирсалаев.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda trenddə olacaq sığorta növləri açıqlanıb

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