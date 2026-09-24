Али Асадов назвал приоритетные направления расходов госбюджета Азербайджана до 2031г

Основные направления расходов государственного бюджета Азербайджана определены на основе Национальных приоритетов расходов в соответствии со среднесрочным ресурсным пакетом, учитывая вызовы бюджетной политики и социально-экономические цели.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на заседании Кабинета Министров под его председательством.

По словам главы правительства, основными приоритетными направлениями расходов госбюджета на 2027-2030 годы являются: поддержка устойчивого экономического роста, продолжение мероприятий по реконструкции, восстановлению и переселению на освобожденных от оккупации территориях, усиление мер обороны и национальной безопасности, постоянное исполнение мер по социальной защите и соцобеспечению, ускорение внедрения цифрового развития, искусственного интеллекта и инновационных технологий, поддержка образования и инновационного развития, повышение качества и эффективности системы здравоохранения и медицинских услуг, обеспечение чистоты окружающей среды и "зеленого роста".