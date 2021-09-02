Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов

В январе-марте этого года Азербайджан осуществил прямые инвестиции в Украину на сумму 170,5 миллиона долларов США. Об этом эксклюзивно восточно-европейскому бюро Repоrt сообщили в украинско-азербайджанской бизнес-ассоциации "Терези“. В официально

В январе-марте этого года прямые инвестиции Азербайджана в Украину составили 170,5 млн долларов США.

Об этом эксклюзивно восточноевропейскому бюро Repоrt сообщили в украинско-азербайджанской бизнес-ассоциации "Терези“.

В официальном ответе заместителя министра экономики Украины Ирины Новиковой на письмо главы Ассоциации Джалала Гусейнова отмечается, что этот показатель на 0,5% больше по сравнению с концом 2020 года и на 12,2% меньше по сравнению с концом 2019 года.

В целом за последние несколько лет Азербайджан инвестировал в Украину около 2 миллиардов долларов США, а Украина, где действуют 215 азербайджанских компаний, инвестировала в нашу страну 25 миллионов долларов США.

Напомним, что в январе-июле текущего года внешнеторговый оборот между Азербайджаном и Украиной составил 466,943 млн долларов США, что на 10% меньше в годовом сравнении. 210,379 млн долларов США пришлось на долю экспорта, а 256,563 млн долларов США - на долю импорта. За отчетный период объем экспорта увеличился на 22,9%, а импорт - на 4,3%.