Объем проблемных кредитов в Азербайджане увеличился на 17%

Объем просроченных кредитов в Азербайджане по состоянию на 1 января 2026 года составила 524,5 млн манатов, что на 5,9% ниже по сравнению с показателем на 1 декабря 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), в годовом выражении объем проблемных кредитов в стране вырос на 16,8%.

Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле на конец декабря 2025 года составила 1,6%. Этот показатель составлял 1,8% на конец ноября и 1,5% - на конец 2024 года.