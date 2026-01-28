Объем проблемных кредитов в Азербайджане увеличился на 17%
Финансы
28 января, 2026
- 10:33
Объем просроченных кредитов в Азербайджане по состоянию на 1 января 2026 года составила 524,5 млн манатов, что на 5,9% ниже по сравнению с показателем на 1 декабря 2025 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), в годовом выражении объем проблемных кредитов в стране вырос на 16,8%.
Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле на конец декабря 2025 года составила 1,6%. Этот показатель составлял 1,8% на конец ноября и 1,5% - на конец 2024 года.
