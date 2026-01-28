Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МИД Украины выразил протест послу Венгрии из-за заявлений о вмешательстве в выборы

    МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Гейзера, выразив ему решительный протест в связи с недавними заявлениями венгерских официальных лиц о вмешательстве Киева в выборы.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.

    "Венгерскому дипломату сообщили, что Украина категорически выступает против втягивания венгерской стороной нашей страны в свою предвыборную кампанию, что откровенно вредит развитию двусторонних отношений", - говорится в заявлении.

    В МИД призвали Будапешт прекратить "агрессивную антиукраинскую риторику", добавив, что ее продолжение "может иметь негативные последствия для сотрудничества двух соседних государств".

    В то же время в ведомстве подчеркнули, что Украина остается открытой к конструктивному диалогу с Венгрией.

    Отдельно была отмечена важность разблокирования переговоров о вступлении Украины в ЕЕС, что, по словам дипломатов, отвечает интересам обоих народов, в том числе и венгерского меньшинства в Украине.

    Напомним, накануне МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за высказываний президента страны Владимира Зеленского в адрес венгерского правительства. В Будапеште расценили эти заявления как попытку Украины повлиять на парламентские выборы в Венгрии, которые состоятся в апреле.

    Лента новостей