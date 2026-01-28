Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    • 28 января, 2026
    • 16:53
    Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки

    29 января в первой половине дня в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные осадки.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Утром в некоторых пригородных территориях осадки будут интенсивными.

    ливень Баку служба гидрометеорологии
    Sabah Bakıda yağıntı intensivləşəcək- XƏBƏRDARLIQ

    Последние новости

    17:10
    Фото

    Представители зарубежных медиа наблюдали за процессом разминирования в Агдаме

    Внутренняя политика
    16:53

    Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    16:53

    Цены на нефть повысились после заявления Трампа об Иране - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:52

    МИД Украины выразил протест послу Венгрии из-за заявлений о вмешательстве в выборы

    Другие страны
    16:47

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    16:34

    Мирзоян: Армения рассчитывает на безвиз с ЕС в ближайшие месяцы

    В регионе
    16:32

    Дональд Трамп: Отведенное Ирану время истекает

    Другие страны
    16:28

    Мирзоян заявил о необходимости пересмотра целей наблюдательной миссии ЕС в Армении

    В регионе
    16:28

    В Азербайджан в прошлом году экстрадировали 65 человек

    Внутренняя политика
    Лента новостей