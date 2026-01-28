Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки
Экология
- 28 января, 2026
- 16:53
29 января в первой половине дня в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные осадки.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Утром в некоторых пригородных территориях осадки будут интенсивными.
