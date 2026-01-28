İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Maliyyə
    • 28 yanvar, 2026
    • 10:22
    Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 17 %-ə yaxın artıb

    Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycanda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 524,5 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, ötən il dekabrın 1-i ilə müqayisədə 5,9 % azdır.

    Ölkədə problemli kreditlərin məbləği son 1 ildə isə 16,8 % artıb.

    Ötən ili sonuna vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi kredit portfelində xüsusi çəkisi 1,6 % təşkil edib. Bu nisbət ötən il noyabrın sonuna 1,8 %, əvvəlki ilin sonuna isə 1,5 % olub.

    Объем проблемных кредитов в Азербайджане увеличился на 17%

