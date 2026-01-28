Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 17 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 28 yanvar, 2026
- 10:22
Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycanda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 524,5 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, ötən il dekabrın 1-i ilə müqayisədə 5,9 % azdır.
Ölkədə problemli kreditlərin məbləği son 1 ildə isə 16,8 % artıb.
Ötən ili sonuna vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi kredit portfelində xüsusi çəkisi 1,6 % təşkil edib. Bu nisbət ötən il noyabrın sonuna 1,8 %, əvvəlki ilin sonuna isə 1,5 % olub.
