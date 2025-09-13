Объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана вырос на 38%
Финансы
- 13 сентября, 2025
- 13:44
За январь-август текущего года в основной капитал Азербайджана из зарубежных источников было направлено 2 млрд 621,7 млн манатов, что на 37,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из общего объема иностранных инвестиций 2 млрд 554,4 млн манатов (97,4%) принадлежат инвесторам из Великобритании, ОАЭ, Турции, России, США, Швейцарии, Японии, Ирана, Венгрии, Франции и Индии.
Стоит отметить, что инвестиции в экономику Азербайджана в первые 8 месяцев года сократились на 11 млрд 374,5 млн манатов или на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
