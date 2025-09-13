Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılan xarici investisiyaların həcmi 38 % artıb
- 13 sentyabr, 2025
- 13:19
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda əsas kapitala xarici mənbələrdən 2 milyard 621,7 milyon manat vəsait yönəldilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 37,9 % çoxdur.
Hesabat dövründə xarici investisiyaların 2 milyard 554,4 milyon manatı (97,4 %-i) Böyük Britaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ), Türkiyə, Rusiya, ABŞ, İsveçrə, Yaponiya, İran, Macarıstan, Fransa və Hindistan sərmayədarlarına məxsus olub.
Xatırladaq ki, 8 ayda Azərbaycanda əsas kapitala 11 milyard 374,5 milyon manat və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,2 % az investisiya yönəldilib. Son 1 ildə neft-qaz sektoruna investisiyalar 16,6 % azalıb, qeyri-neft-qaz sektoruna investisiyalar isə 8 % artıb.