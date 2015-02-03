Объем валютных интервенций Центробанка России составил 2,3 млрд. долларов

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Объем валютных интервенций Центрального Банка России на внутреннем рынке в январе этого года превысил 2,3 млрд. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, нетто-продажа (продажа минус покупка) Банком России долларов в январе текущего года составила 2,341 миллиарда, нетто-покупка - 21,69 миллиона.

По итогам 2014 года нетто-продажа ЦБ долларов составила 76,128 миллиарда, евро - 5,41 миллиарда. В декабре 2014 года Центробанк продал 11,902 миллиарда долларов.