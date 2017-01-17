Объем операций с облигациями SOCAR на вторичном рынке составил 35 млн долларов

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ На вторичном рынке объем операций с облигациями SOCAR составил 35,1 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщил член Консультативного совета SOCAR Capital Али Агаоглу.

По его словам, с учетом сегодняшних заявок эта цифра выросла до 40 млн долларов: "Вторичный рынок облигаций SOCAR значительно активизировался. На вторичном рынке особо наблюдается интерес физических лиц. Облигации покупают не только азербайджанские, но и иностранные граждане. В этом плане наиболее активны граждане Грузии, Турции и России".

Вице-президент SOCAR Сулейман Гасымов отметил, что при первичном выпуске облигаций спрос инвесторов составил свыше 200 млн долларов, что вдвое превышает объем эмиссии.