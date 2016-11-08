Объем безналичных платежей в Азербайджане вырос на 14%

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В сентябре этого года в Азербайджане посредством POS-терминалов осуществлено 638 тыс. операций на общую сумму 51 млн манатов. Как сообщили Report в Центробанке, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост объема платежей на 50% и в то же время снижение их количества на 24%. Объем безналичных платежей посредством POS-терминалов за 9 месяцев текущего года достиг 362 млн манатов, что на 23% больше соответствующего периода прошлого года.

Объем безналичных платежей посредством банкоматов вырос в годовом исчислении на 3,5% и достиг 28 млн манатов, количество же платежей выросло на 53% - до 81 тыс. Согласно отчету, за январь-сентябрь текущего года объем безналичных платежей посредством ATM вырос на 3% и составил 240 млн манатов.

Таким образом, в январе-октябре общий объем безналичных платежей посредством POS-терминалов и банкоматов вырос в годовом сравнении на 14,2% и составил 602 млн манатов.