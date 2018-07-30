ОАО "АтаБанк" открыл новое отделение "Самур"

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Гусарском районе начало функционировать новое отделение "АтаБанк" "Самур". Находящееся вблизи КПП "Самур", отделение предлагает все виды банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам. В новом отделении клиенты могут воспользоваться всеми видами банковских услуг, в числе которых расчетно-кассовые операции, прием депозитов, срочные денежные переводы, обмен валют, оплата коммунальных услуг, консультирование по расширению бизнеса и т.д.

Первый заместитель Председателя Правления ОАО "АтаБанк" Этибар Бабашлы сказал по этому поводу: "Целью открытия стратегически важного для нас Самурского филиала именно в этом регионе заключается в том, чтобы иметь возможность обслуживать как иностранных гостей так и наших сограждан. ОАО "АтаБанк" всегда думает об удобстве своих клиентов, и с открытием этого филиала наш Банк создал все условия для быстрого и удобного использования банковскими услугами как для приезжающих, так и для уезжающих зарубеж".

Функционирующий с 1993-го года ОАО "АтаБанк" является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Подробнее о продуктах и услугах Банка можно узнать позвонив по номеру 136 и на интернет странице банка www.atabank.com.