Нуриев: При обновлении закона о платежных услугах Азербайджану следует учитывать принципы ЕС PSD3

При совершенствовании закона "О платежных услугах и платежных системах" следует учитывать положения Директивы о платежных услугах третьего поколения (PSD3), разрабатываемой на внутреннем рынке Европейского союза.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев на финтех форуме (Baku Fintech Forum 2025) в Баку.

Он привел в пример требование хранить средства, размещенные в электронных платежных системах, в более чем одном банке:

"Такой подход повышает уровень защиты средств пользователей и способствует устойчивости всей системы электронных платежей", - отметил Нуриев.

Он также предложил законодательно расширить спектр деятельности финтех-компаний:

"Это ускорит внедрение инноваций, позволит охватить новые сегменты клиентов и сформировать конкурентную экосистему. Важно использовать лучшие европейские практики в управлении данными и регулировании цифровых сервисов".

Нуриев также отметил, что на долю электронной коммерции сегодня приходится около 87% внутреннего безналичного оборота по платёжным картам.