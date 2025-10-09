Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Нуриев: При обновлении закона о платежных услугах Азербайджану следует учитывать принципы ЕС PSD3

    Финансы
    • 09 октября, 2025
    • 11:20
    Нуриев: При обновлении закона о платежных услугах Азербайджану следует учитывать принципы ЕС PSD3

    При совершенствовании закона "О платежных услугах и платежных системах" следует учитывать положения Директивы о платежных услугах третьего поколения (PSD3), разрабатываемой на внутреннем рынке Европейского союза.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев на финтех форуме (Baku Fintech Forum 2025) в Баку.

    Он привел в пример требование хранить средства, размещенные в электронных платежных системах, в более чем одном банке:

    "Такой подход повышает уровень защиты средств пользователей и способствует устойчивости всей системы электронных платежей", - отметил Нуриев.

    Он также предложил законодательно расширить спектр деятельности финтех-компаний:

    "Это ускорит внедрение инноваций, позволит охватить новые сегменты клиентов и сформировать конкурентную экосистему. Важно использовать лучшие европейские практики в управлении данными и регулировании цифровых сервисов".

    Нуриев также отметил, что на долю электронной коммерции сегодня приходится около 87% внутреннего безналичного оборота по платёжным картам.

    Zakir Nuriyev: "Avropa Direktivinə təklif edilən III nəsil dəyişikliklər nəzərə alınmalıdır"
    Nuriyev: Azerbaijan should take into account EU PSD3 principles when updating its payment services law

