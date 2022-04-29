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Новыми облигациями SOCAR на вторичном рынке осуществлено операций на 21 млн долларов

Новыми облигациями SOCAR на вторичном рынке осуществлено операций на 21 млн долларов За 6 месяцев выпуска новых облигаций Государственной нефтяной компании (SOCAR) ими были проведены операции на вторичном рынке на сумму 21 миллион долларов США.
Финансы
29 апреля 2022 г. 10:40
Новыми облигациями SOCAR на вторичном рынке осуществлено операций на 21 млн долларов

За 6 месяцев выпуска новых облигаций Государственной нефтяной компании (SOCAR) ими были проведены операции на вторичном рынке на сумму 21 миллион долларов США.

Об этом Report сообщили в ООО"SOCAR Capital".

По информации, до сих пор на "Бакинской фондовой бирже" было заключено более 160 сделок по повторной купле-продаже новых облигаций. В настоящее время эти ценные бумаги - наиболее широко торгуемые на фондовой бирже корпоративные финансовые инструменты.

В этом месяце облигации SOCAR покупались и продавались по 1 094 доллара, что является самой высокой ценой, зарегистрированной до сих пор. В целом цена облигаций никогда не опускалась ниже их номинальной стоимости (1000 долларов).

Второй купонный платеж по новым облигациям SOCAR состоится 4 мая - после праздника Рамазан.

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Версия на азербайджанском языке Yeni SOCAR istiqrazları ilə 21 mln dollarlıq təkrar bazar əməliyyatı olub

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