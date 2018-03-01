Новые акционеры Rabitabank контролируют 60% акций

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Двое привлеченных в прошлом году акционеров ОАО Rabitabank - Рауф Зейнал оглы Алиев (19%-ный акционер Meqa Sigorta) и Валида Маариф гызы Абасова – контролируют по 30% или в общей сложности 60% акций банка.

Как сообщает Report, в прошлом месяце уставный капитал банка увеличился на 12 799 987,08 манатов или 14,46%, до 101 300 056,9 манатов.

Оставшиеся 40% акций банка принадлежат Закиру Алибала оглы Нуриеву (председатель Наблюдательного совета), Аслану Таргулу оглы Хасиеву (член Наблюдательного совета), Сейрану Алибала оглы Нуриеву (генеральный директор), Диларе Насреддин гызы Нуриевой, Яшару Фейзи оглы Гурбанову (15%-ный акционер Meqa Sigorta), другим физическим лицам.

Отметим, что Rabitabank основан в 1993 году.