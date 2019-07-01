Новый региональный директор ВБ по Южному Кавказу приступил к исполнению обязанностей

Новый региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Себастьян Молинеус с сегодняшнего дня приступил к исполнению своих обязанностей.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на ВБ.

Молинеус будет контролировать процесс реализации программ ВБ в Азербайджане, Грузии и Армении, а также руководить над развитием и реализацией стратегии банка в этих странах.

Региональный директор будет осуществлять свою деятельность из Тбилиси, где находится региональный офис ВБ по Южному Кавказу.

С. Молинеус присоединился к группе Всемирного банка в 2002 году. Ранее он работал на различных должностях в Международной финансовой корпорации и ВБ.

Отметим, что ранее ВБ на Южном Кавказе представляла Мерси Тембон. Она занимала эту должность с сентября 2015 года по июнь 2019 года.