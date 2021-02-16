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Новая глава ВТО намерена уделить внимание последствиям пандемии

Новая глава ВТО намерена уделить внимание последствиям пандемии Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, назначенная с 1 марта на должность генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО), намерена уделить первоочередное внимание вопросу восстановления мировой торговли, пострадавшей из-за последстви
Финансы
16 февраля 2021 г. 02:43
Новая глава ВТО намерена уделить внимание последствиям пандемии
Нгози Оконджо-Ивеала

Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, назначенная с 1 марта на должность генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО), намерена уделить первоочередное внимание вопросу восстановления мировой торговли, пострадавшей из-за последствий пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в понедельник на заседании Генерального совета ВТО в Женеве после принятия консенсусом решения о ее назначении.

"Считаю честью для себя быть избранной членами ВТО в качестве генерального директора", - сказал она. "Сильная ВТО имеет жизненно важное значение, если мы хотим быстро и полностью восстановиться от разрушительных последствий пандемии COVID-19. Я ожидаю работы с членами ВТО в разработке и нахождении политических ответов, в которых мы нуждаемся, для того, чтобы мировая экономика вновь росла", - отметила Нгози Оконджо-Ивеала. Она напомнила, что организация "сталкивается с очень многими проблемами", уточнив, что слаженная совместная работа сможет сделать "ВТО более сильной, более активной и адаптированной с сегодняшним реалиям".

Отметим, что бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала 1 марта вступит в должность генерального директора ВТО.

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