Новая глава ВТО намерена уделить внимание последствиям пандемии

Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, назначенная с 1 марта на должность генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО), намерена уделить первоочередное внимание вопросу восстановления мировой торговли, пострадавшей из-за последстви

Представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, назначенная с 1 марта на должность генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО), намерена уделить первоочередное внимание вопросу восстановления мировой торговли, пострадавшей из-за последствий пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в понедельник на заседании Генерального совета ВТО в Женеве после принятия консенсусом решения о ее назначении.

"Считаю честью для себя быть избранной членами ВТО в качестве генерального директора", - сказал она. "Сильная ВТО имеет жизненно важное значение, если мы хотим быстро и полностью восстановиться от разрушительных последствий пандемии COVID-19. Я ожидаю работы с членами ВТО в разработке и нахождении политических ответов, в которых мы нуждаемся, для того, чтобы мировая экономика вновь росла", - отметила Нгози Оконджо-Ивеала. Она напомнила, что организация "сталкивается с очень многими проблемами", уточнив, что слаженная совместная работа сможет сделать "ВТО более сильной, более активной и адаптированной с сегодняшним реалиям".

Отметим, что бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала 1 марта вступит в должность генерального директора ВТО.