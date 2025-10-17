Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателя

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Финансы
    • 17 октября, 2025
    • 13:27
    Общий объем текущего портфеля проектов Азиатского банка развития (АБР) превышает 100 млрд долларов США.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший директор Управления по вопросам водных ресурсов и городского развития АБР Норио Сайто (Norio Saito) в третий день III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

    Н. Сайто напомнил, что у АБР есть операции, как в государственном, так и в частном секторе.

    "Наш портфель сейчас превышает 100 млрд долларов. Портфель в городском секторе составляет около 17 млрд долларов, не включая городской транспорт, который относится к транспортному сектору. На Южную Азию приходится более 50% портфеля, лидируют Индия и Бангладеш. Центральная и Западная Азия охватывает около 15% нашего портфеля, при этом большая часть у Пакистана, а за ним следует Узбекистан", - отметил старший директор.

    По его словам, ежегодно АБР берет на себя новые обязательства, примерно на 3 млрд долларов.

    "В прошлом году эта сумма была чуть выше, в этом году, вероятно, немного меньше. Из этих 3 млрд около 50% учитываются как климатическое финансирование, из которых около двух третей - это финансирование климатической адаптации", - добавил Н. Сайто.

