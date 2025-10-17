Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателя

Общий объем текущего портфеля проектов Азиатского банка развития (АБР) превышает 100 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил старший директор Управления по вопросам водных ресурсов и городского развития АБР Норио Сайто (Norio Saito) в третий день III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

Н. Сайто напомнил, что у АБР есть операции, как в государственном, так и в частном секторе.

"Наш портфель сейчас превышает 100 млрд долларов. Портфель в городском секторе составляет около 17 млрд долларов, не включая городской транспорт, который относится к транспортному сектору. На Южную Азию приходится более 50% портфеля, лидируют Индия и Бангладеш. Центральная и Западная Азия охватывает около 15% нашего портфеля, при этом большая часть у Пакистана, а за ним следует Узбекистан", - отметил старший директор.

По его словам, ежегодно АБР берет на себя новые обязательства, примерно на 3 млрд долларов.

"В прошлом году эта сумма была чуть выше, в этом году, вероятно, немного меньше. Из этих 3 млрд около 50% учитываются как климатическое финансирование, из которых около двух третей - это финансирование климатической адаптации", - добавил Н. Сайто.