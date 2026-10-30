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    В Испании задержаны пять человек за призывы к беспорядкам во время протестов

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 17:30
    В Испании задержаны пять человек за призывы к беспорядкам во время протестов

    В провинции Валенсия (Испания) задержаны пять человек за подстрекательство к беспорядкам и мародерству.

    Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа со ссылкой на данные Гражданской гвардии.

    Отмечается, что один из них является представителем движения "Блок" в Испании. Гражданская гвардия приписывает ему создание и управление группами в Telegram-канале, из которых координировались эти действия, направленные на грабежи и мародерство во время студенческих протестов.

    В перехваченных следователями разговорах упоминались ювелирные магазины, магазины товаров класса люкс и универмаги. Кроме того, некоторые участники предлагали поджечь магазины и даже здание мэрии Барселоны.

    Среди задержанных есть и подростки.

    Ранее сообщалось, что в 20 городах Италии, в основном региона Ломбардии, полиция провела рейды и обыски по 150 адресам после массовых беспорядков, погромов и мародерства, произошедших в ходе протестов 17-18 октября.

    Акции протеста Рейды Испания
    İspaniyada etiraz aksiyaları zamanı iğtişaşlara çağırış etdiklərinə görə 5 nəfər saxlanılıb
    44 filmi
    44 filmi

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