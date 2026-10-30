В Испании задержаны пять человек за призывы к беспорядкам во время протестов

В провинции Валенсия (Испания) задержаны пять человек за подстрекательство к беспорядкам и мародерству.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа со ссылкой на данные Гражданской гвардии.

Отмечается, что один из них является представителем движения "Блок" в Испании. Гражданская гвардия приписывает ему создание и управление группами в Telegram-канале, из которых координировались эти действия, направленные на грабежи и мародерство во время студенческих протестов.

В перехваченных следователями разговорах упоминались ювелирные магазины, магазины товаров класса люкс и универмаги. Кроме того, некоторые участники предлагали поджечь магазины и даже здание мэрии Барселоны.

Среди задержанных есть и подростки.

Ранее сообщалось, что в 20 городах Италии, в основном региона Ломбардии, полиция провела рейды и обыски по 150 адресам после массовых беспорядков, погромов и мародерства, произошедших в ходе протестов 17-18 октября.