​Nomura Bank: Достижение паритета евро и доллара не ожидается

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Эксперты одного из крупнейших банков Японии Nomura Bank считают, что хотя на сегодняшний день отрицательная динамика доходности ценных бумаг в Еврозоне создает давление на евро, данная валюта сохранит статус второй резервной валюты.

Как сообщает Report, согласно прогнозам аналитиков банка, центральные банки европейских стран и находящиеся с ними в тесных торговых отношениях центробанки стран Ближнего Востока и Африки с большой вероятностью не сократят долю евро в своих резервных портфелях. В мировом масштабе это предотвратит сокращение валютных резервов в евро.

Хотя есть вероятность сокращения доли евро в общем объеме валютных резервов центробанков, это может произойти до определенной отметки, и за последние месяцы евро уже достигло минимальной отметки.

Эксперты Nomura Bank исключают достижение паритета в паре евро/доллар, несмотря на поддержку доллара со стороны экономики США.

Аналитики банка считают, что достижение паритета евро и доллара реально только в результате жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Наряду с этим, отмечается, что паритет может быть достигнут и в случае резкого повышения ФРС учетной ставки.

Отметим, что вопрос повышения ФРС учетной ставки стоит на повестке дня.