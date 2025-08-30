ЦБА: Номинальный и реальный эффективные курсы маната снизились

Номинальный эффективный курс маната на 1 августа 2025 года составил 101,8 пункта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, показатель снизился на 0,8 пункта по сравнению с июлем, на 7,4 пункта с начала года и на 2,3 пункта в годовом выражении.

Реальный эффективный курс на ту же дату составил 113,8 пункта. Это на 1,5 пункта меньше, чем месяцем ранее, на 11,3 пункта меньше уровня начала года и на 5,6 пункта ниже показателя годичной давности.