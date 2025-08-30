    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    ЦБА: Номинальный и реальный эффективные курсы маната снизились

    Финансы
    • 30 августа, 2025
    • 11:23
    ЦБА: Номинальный и реальный эффективные курсы маната снизились

    Номинальный эффективный курс маната на 1 августа 2025 года составил 101,8 пункта.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Согласно данным, показатель снизился на 0,8 пункта по сравнению с июлем, на 7,4 пункта с начала года и на 2,3 пункта в годовом выражении.

    Реальный эффективный курс на ту же дату составил 113,8 пункта. Это на 1,5 пункта меньше, чем месяцем ранее, на 11,3 пункта меньше уровня начала года и на 5,6 пункта ниже показателя годичной давности.

    манат   курс маната   Азербайджан  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri azalıb
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijani manat's nominal, real effective exchange rates down in July

    Последние новости

    12:39
    Фото

    Бакинский центр мультикультурализма и комитет ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве

    Внешняя политика
    12:34

    Франция призывает США разрешить Махмуду Аббасу посетить Генассамблею ООН

    Другие страны
    12:28

    В Шувеляне открылись новые общественные пляжи

    Туризм
    12:26

    В Лянкяране вынесен приговор по делу об убийстве 23-летней давности

    Происшествия
    12:17
    Фото

    Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    12:13

    Билеты на поезд Баку-Агдам распроданы за три дня

    Инфраструктура
    12:04

    В аэропорту Сочи задерживается более 40 рейсов

    Другие страны
    12:03

    Ипотечный фонд приобрел квартиры для сдачи в аренду на побережье Каспия

    Инфраструктура
    11:28

    Египет подписал соглашения на сумму более $340 млн на разведку нефти и газа

    Энергетика
    Лента новостей