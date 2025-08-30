Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri azalıb
Maliyyə
- 30 avqust, 2025
- 11:09
Bu il avqustun 1-nə Azərbaycan manatının xarici valyutalara nisbətən nominal effektiv məzənnəsi 101,8 bənd təşkil edib.
Bu barədə "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Bu, aylıq müqayisədə 0,8 bənd, ilin əvvəlinə nisbətən 7,4 bənd, ötən ilin avqustun 1-i ilə müqayisədə 2,3 bənd azdır.
Avqustun 1-nə manatın real effektiv məzənnəsi 113,8 bənd təşkil edib. Bu isə iyunun 1-nə olan göstərici ilə müqayisədə 1,5 bənd, ilin əvvəlinə nisbətən 11,3 bənd, ötən illin avqustun 1-i ilə müqayisədə isə 5,6 bənd azdır.
Son xəbərlər
12:41
Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin inşası gələn ilin sonunda başa çatdırılacaqİnfrastruktur
12:38
Ağdamdan digər azad edilmiş ərazilərə avtobus reysləri açılacaqİnfrastruktur
12:36
Emin Hüseynov: "Bakı-Ağdam qatarı azad edilmiş ərazilərinə qayıdışın vacib simvoludur"İnfrastruktur
12:31
Bakıda taksi şirkətinin xidməti otağından pul oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıbHadisə
12:30
Soçi hava limanında 40-dan çox reys gecikirDigər ölkələr
12:29
Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıbHadisə
12:21
Cəbrayıl Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisinin davam etdirilməsinə 10 milyon manat xərclənəcəkİnfrastruktur
12:13
Foto
Bakı-Ağdam sərnişin qatarı təyinat məntəqəsinə çatıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
12:07
Foto