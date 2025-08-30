    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri azalıb

    Maliyyə
    • 30 avqust, 2025
    • 11:09
    Bu il avqustun 1-nə Azərbaycan manatının xarici valyutalara nisbətən nominal effektiv məzənnəsi 101,8 bənd təşkil edib.

    Bu barədə "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Bu, aylıq müqayisədə 0,8 bənd, ilin əvvəlinə nisbətən 7,4 bənd, ötən ilin avqustun 1-i ilə müqayisədə 2,3 bənd azdır.

    Avqustun 1-nə manatın real effektiv məzənnəsi 113,8 bənd təşkil edib. Bu isə iyunun 1-nə olan göstərici ilə müqayisədə 1,5 bənd, ilin əvvəlinə nisbətən 11,3 bənd, ötən illin avqustun 1-i ilə müqayisədə isə 5,6 bənd azdır.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı   manatın məzənnəsi  
