Номинальный эффективный курс азербайджанского маната в августе вырос
Финансы
- 30 сентября, 2025
- 14:44
По состоянию на 1 сентября этого года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам составил 102,7 пункта.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Это на 0,9 пункта больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 6,5 пункта меньше по сравнению с началом года и на 1 пункт - по сравнению с 1 августа прошлого года.
На 1 сентября реальный эффективный курс маната составил 114,7 пункта, что на 0,9 пункта меньше по сравнению с показателем на 1 августа, на 10,4 пункта - по сравнению с началом года и на 4,1 пункта - по сравнению с 1 сентября прошлого года.
