    Azərbaycan manatının nominal effektiv məzənnəsi avqustda artıb

    Azərbaycan manatının nominal effektiv məzənnəsi avqustda artıb

    Bu il sentyabrın 1-nə Azərbaycan manatının xarici valyutalara nisbətən nominal effektiv məzənnəsi 102,7 bənd təşkil edib.

    Bu barədə "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Bu, aylıq müqayisədə 0,9 bənd çox, ilin əvvəlinə nisbətən 6,5 bənd, ötən il sentyabrın 1-i ilə müqayisədə 1 bənd azdır.

    Sentyabrın 1-nə manatın real effektiv məzənnəsi 114,7 bənd təşkil edib. Bu isə avqustun 1-nə olan göstərici ilə müqayisədə 0,9 bənd, ilin əvvəlinə nisbətən 10,4 bənd, ötən illin sentyabrın 1-i ilə müqayisədə isə 4,1 bənd azdır.

