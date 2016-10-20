Nikoil Bank резко увеличил уставный капитал

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ ЗАО Nikoil Bank увеличил уставный капитал в 2,7 раза или на 60 млн манатов - до 94,5 млн манатов. Как сообщает Report, после увеличения капитала изменилось долевое распределение акционеров.

Так, доля ЗАО Topaz Investment, основного акционера Nikoil Bank, выросла с 56,4% до 84,08%. В то же время доля ЗАО Nikoil снизилась с 42,6% до 15,55%, ООО ISR Holding – с 1% до 0,37%.

Напомним, что Nikoil Bank создан в 2002 году на базе коммерческого банка Ülpər, действующего с 1994 года. В обращении банка находится 47,25 млн акций номиналом 2 маната.