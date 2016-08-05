Nikoil Bank отменил комиссии за снятие наличных с дебетовых карт

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Nikoil Bank отменил все комиссии за снятие наличных с сети своих банкоматов и пос-терминалов.

Об этом Report сообщили в банке.

Согласно новшеству, теперь каждый обладатель дебетовой пластиковой карты, независимо от ее вида и стоимости, не только располагает современным платежным средством, но и получает стопроцентную скидку по комиссиям. Данные условия действительны как для действующих клиентов, так и для новых.

На сегодняшний день в продуктовой линейке по пластиковым картам Nikoil Bank представлены такие виды карт, как Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Plаtinum, MasterCard Maestro, MasterCard Standard и MasterCard Gold. Следует отметить, что приобретая Visa Plаtinum, клиент получает в подарок карту Priority Pass, которая дает возможность свободно посещать специальные VIP-залы отдыха в аэропортах всего мира.

Для более подробной информации необходимо позвонить в Контакт-центр банка по короткому номеру 981.

Nikoil Bank - это универсальная финансово-кредитная организация, предлагающая полный пакет услуг, в числе которых - расчетные, кредитные, платежные, карточные, гарантийные, межбанковские, документарные и другие операции, осуществляемые в национальной и иностранной валютах. Филиальная сеть банка насчитывает 21 точку продаж, которые располагаются как в Баку, так и в регионах Азербайджана. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil