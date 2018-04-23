Nikoil Bank интегрировался с сервисом Государственного платежного портала

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Согласно стратегии развития, NIKOIL | Bank продолжает радовать своих клиентов, предоставляя им новые возможности по эксплуатации платежных услуг. Одним из инновационных новшеств является интеграция NIKOIL | Bank с сервисом Государственного платежного портала (HÖP). Простая и удобная система массовых платежей включает в себя сервисы по оплате коммунальных услуг, государственных пошлин, штрафов дорожной полиции, взносов за образование, ипотечного кредитования, всех видов страхования и прочие услуги.

Все желающие могут воспользоваться данной услугой посредством платежных терминалов NikoilPay, которые установлены по всей филиальной сети NIKOIL | Bank. Таким образом, NIKOIL | Bank облегчает процесс проведения необходимых оплат без очередей в операционных залах Банка и существенно экономит время Клиентов, а также предоставляет возможность оплаты через портал ГПП (HÖP) наличными средствами.

NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/nikoilbank.